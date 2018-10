Macau regista crescimento de 22% nas importações de países lusófonos

Macau importou até setembro mercadorias dos países lusófonos no valor de 582 milhões de patacas (63,26 milhões de euros), um crescimento de 22% em comparação a igual período de 2017, informaram hoje as autoridades.

Já as exportações de Macau para os países de língua portuguesa cresceram significativamente nos primeiros nove meses do ano. Segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), Macau exportou para os países lusófonos mercadorias no valor de 24 milhões de patacas (2,61 milhões de euros), um aumento de 3.524%, face a igual período do ano passado.

No total, as exportações do território subiram 5,9% até ao final de setembro, para 9,07 mil milhões de patacas, mas o défice da balança comercial continua a aumentar fruto do crescimento das importações em 21,7%, para 56,87 mil milhões de patacas.

As exportações para a China continental atingiram, no período em análise, 1,54 mil milhões de patacas, uma exortaquebra de 5,1% face a idêntico período do ano passado. Nesta área, a DSEC destaca a diminuição das exportação para Xangai (-87,4%).

Por outro lado, o valor das exportações para as nove províncias do Delta do Rio das Pérolas, vizinhas de Macau, no sul do país, cresceu 5,1% para 1,51 mil milhões de patacas.

As exportações para Hong Kong e União Europeia registaram uma subida de 11,9% e 3,3%, respetivamente. Já as vendas para os Estados Unidos caíram 27,9%.

O valor total do comércio externo de mercadorias em Macau, entre janeiro e setembro, correspondeu a 75,01 mil milhões de pataca, mais 19,6% face ao período idêntico de 2017.