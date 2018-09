Machico prevê finalizar PDM no próximo ano

O chefe da divisão de planeamento da autarquia refere que o prolongamento do embargo parcial do PDM de Machico, decretado pelo executivo madeirense, é normal, tendo em conta que o documento se encontra em revisão. António Ferreira explica que os trabalhos de diagnóstico, do PDM, estão feitos e que a Câmara Municipal está a analisar.

O conselho de governo da Madeira decidiu prolongar por mais um ano o embargo parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) de Machico. O arquitecto António Ferreira, chefe de divisão do planeamento da autarquia, vê esta decisão como normal tendo em conta que o documento está em processo de revisão referindo que a expectativa é que esteja finalizado no próximo ano. "Os trabalhos de diagnóstico estão feitos e a Câmara está a analisa-los. A fase seguinte são as propostas", explica António Ferreira, sobre como está o processo do PDM de Machico. O chefe de divisão do planeamento da autarquia clarifica que o processo de revisão do PDM "não ficou resolvido" nos dois anos anteriores e que esse limite pode ser prolongado por mais um ano, tal como o conselho de governo da Madeira veio a decidir na passada quinta-feira. O arquiteto diz que estão suspensos os espaços históricos de Machico e do Porto da Cruz.