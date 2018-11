Madeira: 47 estados membros do Conselho da Europa debatem poder local em França

A Madeira via estar representada no Congresso dos Poderes Locais e Regional do Conselho da Europa, onde vão estar 47 estados membros, que se inicia esta quarta-feira, em Estrasburgo, em França.

Este congresso, onde a Madeira está presentada por Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, é um órgão consultivo do Conselho da Europa que visa promover a democracia e melhorar a governação local e regional. Nesta sessão, que se prolonga até quinta-feira, vai ser debatido o tema ‘Integridade e comportamento ético dos representantes eleitos locais e regionais’.

A reunião vai servir ainda para rever o Código de Conduta para as Pessoas Envolvidas na Governança Local e Regional, e analisar relatórios sobre conflitos de interesse no nível local e regional.

No congresso foi eleito Anders Lnape, da Suécia, para presidente, por dois anos.

Ao lado dos delegados do congresso vão estar ainda jovens que vão apresentar projetos de campo e debater o tema relativo à semana da democracia local europeia.