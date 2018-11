Madeira: 53 alunos participam em programa de recuperação da natureza e educação ambiental

São 53 alunos que vão participar na primeira acção do projeto ‘Plantar o Futuro’, que se inicia esta terça-feira, um programa do Governo Regional que tem como objetivo a recuperação da natureza e a educação ambiental.

Este projecto é baseado em acções de plantação , que vão decorrer entre novembro e março, num total de 1889 alunos, de 84 turmas, que frequentam o 11º ano de escolaridade de 15 escolas da Madeira.

Estas acções vão decorrer no Paul da Serra (zona da Relva Negra), nas Serras de Santo António (Chão das Galinhas), no Porto Santo, e em Santana (Achada do Teixeira).

O ‘Plantar para o Futuro’ visa ainda recuperar a biodiversidade de zonas afetadas pelos incêndios, ampliar a área de florestar nativa, e ainda aumentar a sensibilização para as temáticas ambientais, e fortalecer a cidadania activa.