Madeira, Açores e Canárias dispõem de programa operacional com dotação de 61 milhões de euros

A Madeira esteve representada nas Jornadas de Lançamento da II Convocatória do Programa Operacional Madeira-Açores-Canárias (PO-MAC), que se realizou em Cabo Verde. Esta convocatória está aberta até 31 de outubro e conta com uma dotação orçamental de 61 milhões de euros.

Nesta reunião de apresentação deste programa operacional a Madeira esteve representada através de Bruno Pereira, Diretor Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa. Esta ocasião foi aproveita pela Região Autónoma para desenvolvidas contactos bilaterais com as entidades de Cabo Verde em áreas como a Saúde, a Protecção Civil, e o Ensino Superior.

Esta convocatória reuniu ainda as embaixadas de Portugal e da União Europeia em Cabo Verde, e do Diretor Geral dos Assuntos Económicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República de Cabo Verde e de representantes da Madeira, Açores e Canárias.