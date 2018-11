Madeira adquire mais um terreno para faixa corta-fogo

A Madeira adquiriu um terreno na zona do Monte para a criação de mais uma faixa corta-fogo.

Esta foi uma das conclusões do conselho de Governo que ainda autorizou a celebração de um contrato-programa que visa assegurar a utilização e manutenção das instalações do Centro de Processamento de Castanhas no Curral das Freiras e ainda a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM), do Porto Santo.

A reunião decidiu apropriar terrenos no valor de 138 mil euros para as obras de estabilização da estrada regional 102 e de regularização e canalização do Ribeiro das Eiras, e ainda para a construção do Novo Hospital.

Foram ainda designadas um conjunto de individualidades que integram a comissão de honra da estrutura de missão dos 600 anos da Madeira e Porto Santo.