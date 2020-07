Madeira: Albuquerque recusa-se a pagar tranche do empréstimo à República

O antigo secretário regional das Finanças defendeu também que em termos de sistema fiscal é importante que a Assembleia Legislativa da Madeira pudesse descer ainda mais as taxas de impostos. No entender de Rui Gonçalves isto permitiria à Madeira “dispor de uma espécie de plano B caso não seja possível manter a Zona Franca com atratividade mínima para atrair empresas, que é algo que pode acontecer tendo em conta as decisões da Comissão Europeia”.