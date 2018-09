Madeira arranca ano escolar com menos alunos, sindicato diz que demografia não explica tudo

A Madeira arranca oficialmente o ano escolar, esta quarta-feira, com cerca de 45.500 alunos, uma quebra de 1.200 alunos, face ao ano lectivo anterior. O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) diz que o argumento da demografia tem camuflado o desinvestimento feito pela tutela na Educação.

A perspectiva é que o arranque decorra de forma tranquila mas com menos alunos a iniciar o ano lectivo, como já tinha avançado Gonçalo Nuno Araújo, diretor regional de Planeamento, Recursos e Infraestrututras, apesar da reação provocada pela anunciada fusão de estabelecimentos escolares anunciada pela Secretaria Regional da Educação.

Nessa área o Governo Regional já assegurou por diversas vezes que não estão em causa fechos de escolas, apenas fusão de direções escolares.

O dirigente do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM), Francisco Oliveira, defende que a insistência na diminuição de alunos, por via da demografia, é “desfocar” do essencial na escola.

“Não podemos ver a escola sobre uma perspetiva mais tradicional. Temos de ter uma perspetiva mais abrangente”, refere o dirigente sindical.

Nesse sentido apela a que se promova uma educação para todas as idades e se tenha na Região uma rede de universidades seniores.

Francisco Oliveira saúda algumas iniciativas da tutela relativamente à criação de programas de formação para a população ativa, por exemplo na área das línguas, que têm tido procura por parte das pessoas, mas diz que depois “não dão continuidade” a esse sucesso.

Mas no entender do sindicalista existe um problema bem maior que vai para além da preocupação demonstrada pelo executivo regional relativa à quebra no número de alunos.

“Tem existido um desinvestimento na colocação de recursos humanos”, alerta. Francisco Oliveira diz que tem recebido várias denúncias sobre a existência de instruções da tutela que proíbem coadjuvância e os pares pedagógicos, em áreas como artes visuais, e ainda um corte ao nível de atividades não curriculares como os clubes e atividades ligadas à cultura.

Os cálculos do SPM indicam que até ao momento existem, no mínimo, menos 200 professores no sistema regional, em comparação com o ano anterior.

O atraso nas colocações dos professores, horários sobrecarregados, e a subversão do critério da graduação profissionais, são também outras preocupações levantadas pela estrutura sindical.