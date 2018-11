Madeira assina protocolo para ‘plantar o futuro’

O Governo da Madeira e o grupo Wider Property vão assinar um protocolo, esta sexta-feira no âmbito do projecto ‘plantar o futuro’. Simbolicamente 12 alunos, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, vão plantar exemplares de plantas endémicas no Centro Comercial La Vie.

Esta iniciativa é ainda complementada por uma outra que envolve 65 alunos, do mesmo estabelecimento escolar, que vão plantar várias espécies nas Serras de Santo António.

O projecto plantar o futuro é identificado por um marcador que identifica a árvores a plantar, sendo que uma metade fica na árvore plantada e outra metade com o participante neste programa.

Isto permite que essa árvore seja identificada com melhor facilidade em futuras visitas e regas da pessoas responsável.

Existe ainda uma declaração de compromisso em que fica patente a disponibilidade do participante em zelar pelo crescimento da sua árvore.