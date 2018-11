Madeira com aviso de agitação marítima

A Madeira está esta quarta-feira sob aviso de agitação marítima do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso inclui a Costa Norte e o Porto Santo. São esperadas até aos quatro metros nestas zonas da ilha.

A Capitania do Porto do Funchal recomenda que as embarcações se mantenham os respectivos pontos de abrigo.

A previsão meteorológica aponta para céu muito nublado com possibilidade de aguaceiros, refere o IPMA. É esperado vento fraco a moderado.

No Funchal a previsão é para céu muito nublado, com períodos de chuva na parte da manhã, e aguaceiros mais para o final do dia.