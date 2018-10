Madeira com défice de 17,1 milhões de euros

A Administração Pública Regional apresenta um défice no seu saldo de 17,1 milhões de euros até final de agosto, de acordo com o boletim da Direcção Regional do Orçamento e Tesouro.

A receita teve um crescimento de 8%, diz o boletim, que foi sustentada pelo aumento de 14,5% da receita obtida pela componente fiscal e pela quebra de 4,1% da componente não fiscal.

Já a despesa registou uma descida de 5,7% devido aos encargos com as SCUT e com os juros. De salientar que 55,1% da despesa foi para a área social, sendo que a Educação absorveu uma verba de 211 milhões de euros e a Saúde de 201,4 milhões de euros.