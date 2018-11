Madeira com mais 165 desempregados

A Madeira registou mais 165 desempregados, no final de outubro, uma subida de 1%, em comparação com o mês anterior, para um total de 15.975 desempregados, de acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Se a comparação foi em termos homólogos verifica-se que existiu menos 1.129 registados como desempregados, na Madeira, o que representa uma quebra de 6,6%.

Nos Açores verificou-se uma quebra de 0,1%, no número de desempregados, em outubro, em comparação com o mês de anterior, e uma descida de 11,1%, face ao período homólogo, para um total de 7.713 desempregados.

A Madeira e o Algarve foram as únicas regiões do país onde se verificou uma subida no número de desempregados face ao mês anterior.

Em termos homólogos a Madeira é a região que regista uma menor queda no número de desempregados, seguida pelo Algarve e pelos Açores.