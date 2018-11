Madeira com nota razoável na qualidade da governação local

O estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, sob o tema ‘Qualidade da governação Local em Portugal’, dá uma nota razoável à qualidade da governação local na Madeira. O único município que escapa à mediocridade é a Ponta do Sol com uma classificação de bom.

Nesta lista Câmara de Lobos, Machico, Santa Cruz, São Vicente, e Porto Santo aparecem com nota fraca, enquanto que o Funchal, Ribeira Brava, Calheta, Porto Moniz, e Santana têm uma avaliação de capaz.

Outro parâmetro onde a Madeira deixa muito a desejar prende-se com a voz do cidadão e a prestação de contas. O estudo da fundação coloca o Funchal com nota bom, enquanto que classifica com fraco os municípios de Santana, Santa Cruz, Porto Moniz e Calheta.

Quanto a Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Ponta do Sol, São Vicente, Machico, e Porto Santo, têm nota de capazes no parâmetro voz do cidadão e prestação de contas.

No acesso e regulação do mercado as coisas estão bem melhores para a Madeira. São Vicente, Santana, Machico, Santa Cruz aparecem como líder nesta área, a nota mais elevada do estudo, enquanto que o Porto Moniz tem classificação de bom.

Já o Funchal e a Calheta têm nota de capazes enquanto que Câmara de Lobos, Ponta do Sol, e Porto Santo são incapazes no acesso e regulação do mercado.

Em termos do estado de direito e prevenção da corrupção a avaliação é no global positiva para a Madeira. Os municípios da Calheta e da Ribeira Brava aparecem como líderes. Funchal, Santa Cruz, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz e Santa Cruz têm bom.

Já São Vicente é incapaz, enquanto que Machico e Porto Santo, são avaliados como capazes, no estado de direito e prevenção da corrupção.