Madeira com superavit de 63 milhões de euros entre exportações e importações

A Madeira teve exportações no valor de 131 milhões de euros, e importações que atingiram os 67,1 milhões de euros, no primeiro semestre, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

Os países dentro da União Europeia tiveram um peso de 55,3% nas exportações realizadas pela Madeira, enquanto que a União Europeia foi responsável por 83% das importações da região.

O organismo de estatística regional refere ainda que a taxa de cobertura entre importações e exportações chegou aos 195%, no primeiro semestre. No período homólogo essa taxa de cobertura tinha ficado pelos 109,7%, gerando um superavit de 7,5 milhões de euros.

Nas importações verifica-se uma quebra de 28,3%, no segundo trimestre, face ao período homólogo, enquanto que nas exportações existiu uma quebra de 9,2%.

Em termos de acumulado do ano a Madeira registou uma descida de 18,4% nas importações e uma subida de 48,8% nas exportações.