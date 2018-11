Madeira: Comissão de inquérito à TAP prolongada por mais 90 dias

A comissão de inquérito à política de gestão da TAP foi prolongada por mais 90 dias, depois de votado favoravelmente um requerimento, apresentado na reunião de líderes da Assembleia Legislativa da Madeira, que se realizou esta segunda-feira.

O requerimento para o prolongamento desta comissão de inquérito teve os votos favoráveis do PSD e CDS-PP e a abstenção do PS, JPP e do BE.

De referir que no âmbito desta comissão de inquérito já foram ouvidos Antonoaldo Neves, presidente da TAP, Bernardo Trindade, administrador não executivo da TAP, Miguel Cruz, presidente da Parpublica, Thierry Legonnière, presidente da ANA – Aeroportos de Portugal.

Esta comissão de inquérito foi também marcada pela recusa de Pedro Marques, ministro dos Equipamentos e Infraestruturas, em prestar declarações sobre a TAP.