Madeira cria observatório da paisagem

A Madeira vai criar um Observatório da Paisagem. O projeto junta o Governo Regional, a Universidade da Madeira, a Ordem dos Arquitectos, e a Associação Insular de Geografia, com o objetivo de promover a defesa da paisagem regional.

“A paisagem é a nossa imagem. É o que nos identifica, caracteriza, e nos distingue do resto do mundo”, referiu Susana Prada, secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, durante a assinatura do protocolo que visa a criação deste observatório na Madeira.

Os objetivos deste observatório, explicou a governante, passam pela “caracterização da paisagem natural e cultural” da Madeira, pela “protecção e valorização” da paisagem, e ainda pela “sensibilização para a importância da preservação das características únicas” da paisagem do arquipélago da Madeira.