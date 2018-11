MADEIRA DiG regressa à Ponta do Sol e à Calheta

Está de regresso à Madeira mais uma edição do festival MADEIRA DiG. A Ponta do Sol e a Calheta voltam a ser os locais escolhidos para receber o evento que conta com a organização da Agência de Promoção da Cultura Atlântica, e a parceria da Estalagem da Ponta do Sol, da agência Digital in Berlin e o apoio do Museu de Arte Contemporânea da Madeira (MUDAS).

O festival explora a música música eletrónica e eletroacústica de cariz experimental. Nesta edição do MADEIRA DiG vão passar pela madeira a violinista canadiana Jessica Moss, o guitarrista Eric Chenaux; de Viena, Maja Osojnik (Polónia), e a violoncelista Resina.

De referir ainda a presença de Rui P. Andrade & Aires (Coletivo Casa Amarela), e Ana da Silva (Raincoats) que vai realizar um duo japonesa Phew no âmbito da apresentação do álbum ‘Island’.

O evento tem previsto a realização de outros duos como os da Finlândia, com os Scanner Amnesia, e da Dinamarca, os Damien Dubrovnik.

A apresentação do MADEIRA DiG é realizada a 17 de novembro, no mini eco bar, pelas 22h00. Vai ser ainda feita uma exposição de fotografia sobre os 15 anos do festival, e ainda a projecção de videoarte, que conta com a participação de Hernando Urrutia, sendo que o som está a cargo de Rui Pedro. O trabalho vai ainda mostrar elementos do projeto olhAR-TE SEMPRE.

O MADEIRA DiG realiza-se entre 30 de novembro e 3 de dezembro.