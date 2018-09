Madeira diminui necessidade de financiamento em 144 milhões de euros

A Madeira diminuiu as necessidades de financiamento em 144 milhões de euros, de acordo com os dados provisórios de 2017, da Direção Regional de Estatística (DREM). No entanto a dívida bruta acabou por aumentar 14 milhões de euros.

Em 2017 a necessidade de financiamento da Madeira fixou-se em 79,6 milhões de euros, diz a DREM. A maior parte resulta dos 98,7 milhões de euros das empresas classificadas no perímetro da Administração Pública. Os serviços autónomos ficaram com um saldo de 4,5 milhões de euros enquanto que o Governo Regional tem uma necessidade de financiamento negativa de 23,7 milhões de euros.

A DREM diz os principais ajustamento de 2017 foram 133,9 milhões de euros, em termos de variação de passivos, de 98,7 milhões de euros nas empresa públicas classificadas no perímetro da Administração Pública, sendo que os restantes ajustamentos representaram 26,2 milhões de euros negativos.

Quanto à dívida bruta, esta fica nos 4.866 milhões de euros, um crescimento de 14 milhões de euros, face aos 4852 mil milhões de euros do ano anterior.