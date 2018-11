Madeira é a primeira região do país a reformular rede de monitorização do ar

A Madeira é a primeira região do país a reformular a rede de monitorização do ar. A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, anunciou que a região vai adquirir equipamentos de nova geração em substituição daqueles que já se encontravam em situação de desgaste e que não cumpriam as exigências actuais. A medida vai custar 315 mil euros e tem comparticipação em 85% do Madeira 14-20 e 15% do Fundo Ambiental.

Actualmente esta rede de monitorização é constituída por três estações fixas e uma móvel, que ficam situadas na zona de São João e São Gonçalo, ambas no Funchal, e uma última em Santana.

A governante refere que na Madeira existe uma redução de todos os poluentes acrescentando que na região se verificar “o cumprimento dos valores limite das concentrações de poluentes”, acrescentando que a região se encontra nos 4% da União Europeia que vivem em zonas urbanas onde “são cumpridos os limites mais exigentes” da Organização Mundial de Saúde.