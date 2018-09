Madeira: escolas possuem rácio de um psicólogo para 700 alunos

Ler mais

As escolas da Madeira possuem um rácio de um psicólogo para 700 alunos, anunciou Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, durante a sessão de abertura da conferência ‘Contributos da Psicologia nos Contextos Educativos’.

“É importante termos esse acompanhamento e a presença de um psicólogo, na escola, é fundamental. Temos um psicólogo, no mínimo, em praticamente todas as escolas, num rácio interessante de 1 psicólogo para 700 alunos, quando a nível nacional é de 1 para 1500 alunos”, referiu o governante nesta conferência sobre o contributo da psicologia no contexto educativo.

Na sessão de abertura Jorge Carvalho salientou que o papel do psicólogo, na escola, vai mais além, do plano da orientação, constituindo mais um recurso de uma “intervenção mais lata” da escola.

O governante apelou tendo em conta “os novos desafios” desenvolvam um trabalho com maior foco na equipa em vez da lógica “da minha disciplina e da minha turma”.

Ficou ainda sublinhada a importância da educação enquanto um elemento formador de um cidadão no sentido deste ter “um desempenho de qualidade enquanto aluno e no seu processo formativo”.