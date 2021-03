Madeira espera retoma do turismo no segundo semestre e pondera alívio das restrições na cultura depois da páscoa

O Governo da Madeira tem a expetativa que o turismo, e em particular a atividade hoteleira, possam regressar a alguma normalidade no segundo semestre. A cultura pode beneficiar de um alívio das restrições a partir da páscoa. A garantia é de Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, que contudo alerta que a segurança será um fator crítico quando se ponderar quais as medidas que devem ser implementadas para controlar a pandemia da covid-19 na região.

No passado fim-de-semana, numa visita à requalificação da Mata da Nazaré, o governante, questionado sobre uma notícia da Lusa, que reportava que cerca de 20 unidades hoteleiras estavam à venda na região, disse que não conseguia confirmar esses dados, mas sublinhou que “sempre tivemos unidades hoteleiras à venda e em recuperação. Quando estivemos num período de grande crescimento da nossa economia tínhamos unidades à venda. Numa situação de pandemia, em que existe retrocesso, existem sempre negócios que se reequacionam. Mas como costumo dizer criam-se oportunidades no meio das dificuldades. Se há requalificação de espaços hoteleiros, que não tinham a rentabilidade suficiente para se manterem abertos, pode-se requalifica-los para outras unidades. Um dos projetos região vai ter muita falta, será por exemplo a ampliação das rede de cuidados continuados”.

Pedro Calado sublinhou ainda que tem a expetativa que no segundo semestre a atividade hoteleira possa regressar à sua reprogramação normal, lembrando as várias medidas que a região tem tomado no sentido de criar as devidas condições de segurança no Destino Madeira.

Cultura pode ter alívio de restrições depois da páscoa

O governante disse ainda que depois da páscoa pode existir algum alívio nas medidas de restrição impostas na cultura. Pedro Calado contudo alertou que nesta fase é preciso criar condições de segurança e evitar grandes contactos.

“Estamos no bom caminho, aquilo que pedimos a população foi cumprido. Depois da páscoa podem estar criadas as condições para algum retomar de atividade culturais. É preciso ter contenção porque ao mínimo deslize pode existir um aumento do número de casos”, sublinhou o governante.