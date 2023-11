A Iniciativa Liberal disse que o programa de governo “não tem sistematização e interdisciplinaridade. Tem falta de design, de planeamento, de processos de implementação”.

15 Novembro 2023, 15h54

A Iniciativa Liberal (IL) considera que o programa de governo não passa de uma “declaração de interesses” por parte do executivo madeirense, e que não responde ao como e ao porquê das medidas que são defendidas nesse documento.

“São 190 páginas. As mesmas páginas do programa do PSD. O que apresentou apresentou não foi um programa [de governo]. Foi um orçamento”, disse o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Morna, ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, durante a discussão do programa de governo, que decorre na Assembleia da Madeira.

“O programa de governo não tem sistematização e interdisciplinaridade. Tem falta de design, de planeamento, de processos de implementação. Tem achismos e soluções sem bases teóricas”, acrescentou Nuno Morna.

O deputado da IL considera que o programa de Governo, que está a ser apresentado na Assembleia Regional, repete o que vem nos dois anteriores programas de governo

O presidente do executivo madeirense considerou que este programa de governo é apresentado no início de uma legislatura e terá sequência depois da apresentação do orçamento.

“É normal, é lógico, e é consistente que este programa tenha um reflexo direto dos programas de governo anteriores. O enquadramento e a execução das políticas elas não diferem substancialmente. As linhas de execução são sequenciais. Há novos temas e abordagens mas a base ideológica e das políticas públicas são as mesmas. Seria trágico que não fosse”, disse Albuquerque em resposta a Nuno Morna.

Albuquerque acrescentou que o programa de governo dá sequência na redução dos impostos, no apoio à escola pública, no reforço à saúde pública, de continuar a salvaguarda património natural e áreas protegidas, e na redução da dependência dos combustíveis fosseis.