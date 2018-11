Madeira integra exercício de ciberdefesa ‘CiberPerseu’

A Madeira vai integrar entre 12 e 16 de novembro o exercício de ciberdefesa CiberPerseu.

O Diretor de Comunicações e Sistemas de Informação do Exército Português, Bento Soares, uma sessão de preparação deste evento apresentou os seus cumprimentos a todas as entidades que vão participar no CiberPerseu, realçando que neste exercício todos “têm a aprender e a treinar procedimentos nos domínios da segurança e da proteção de dados”.

Para Élia Ribeira, diretora regional do Património e Informática, a questão do ciberespaço tem vindo a assumir mais relevância no quotidiano.

“Este constitui hoje um espaço de acesso livre e aberto, materializando um domínio de interação global e um fator de desenvolvimento económico e social”, defendeu.

A diretora regional do Património e Informática alertou ainda que os ataques contra redes e sistemas de informação estão a se tornar “cada vez mais disruptivos e destrutivos” e comprometem a segurança da informação e o funcionamento das infraestruturas críticas das quais dependem.