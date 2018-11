Madeira mostra preocupação com “sobrecustos significativos” na saúde derivados da ultraperiferia

Durante a reunião interna realizada no âmbito da Conferência dos Presidentes das Regiões da Europa, onde a Madeira está representada por Miguel Albuquerque, o presidente do executivo madeirense alertou para os sobrecustos significativos que a saúde representa para as regiões ultraperiféricas (RUP).

Deixado este alerta o presidente do executivo apelou a que a União Europeia tenha uma “ação solidária e continuidade” devido à melhoria que se tem assistido nas economias e na qualidade de vida.

“O contrato de confiança entre os nossos concidadãos e o Projeto Europeu tem de ser defendido. Não serão as RUP que o colocarão em causa, antes pelo contrário”, disse o governante.

Nesta reunião a Madeira expressou ainda o seu desapontamento com a proposta apresentada pela Comissão Europeia nos fundos comunitários.

“Pouco ambiciosa, porque esperávamos muito mais em matéria de Política de Coesão”, disse o líder do executivo.

Albuquerque defendeu que com trabalho será possível exerce “uma influência real e capacidade para dar um novo impulso” à solidariedade da União que permita às RUP explorar as suas capacidades.