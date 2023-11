O PAN disse que entre as medidas defendidas pelo partido, e incluídas no programa de governo, estão a implementação da taxa turística, atualização do apoio às rendas, casas para vítimas de violência doméstica, aposta na juventude e causa animal, valorização dos professores, aposta na agricultura biológica.

15 Novembro 2023, 16h14

O PAN destacou as mais valias do programa de governo, que começou a ser apresentado esta quarta-feira na Assembleia Legislativa da Madeira, e salientou que algumas das bandeiras da força partidária foram incluídas no documento.

A deputada do PAN, Mónica Freitas, elencou algumas das medidas que foram defendidas pelo partido, e incluídas no programa de governo, como a implementação da taxa turística, atualização do apoio às rendas, casas para vítimas de violência doméstica, aposta na juventude e causa animal, valorização dos professores, aposta na agricultura biológica.

Mónica Freitas salientou a importância do programa de governo estar assente numa visão “estratégica e abrangente” e de existirem “medidas de continuidade” que permitam dar resposta às especificidades da sociedade e às problemáticas das famílias.

A deputada do PAN salientou que questões como as da habitação e da saúde estão na agenda do dia-a-dia a que acresce também as alterações climáticas, os animais domésticos, e a preservação da natureza.