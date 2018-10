Madeira: partidos com “baixas expetativas” para audição do presidente da TAP

Ler mais

As expetativas dos partidos da Madeira para a audição parlamentar ao presidente da TAP, Antonoaldo Neves, na Assembleia Regional, que se realiza esta terça-feira, são baixas. Entre os assuntos que geram mais preocupação está a questão do serviço público da companhia aérea, para a Região Autónoma, e os cancelamentos de voos.

As baixas expetativas são partilhadas tanto por PS como pelo CDS-PP. O socialista Jaime Leandro, um dos deputados integra a comissão de inquérito parlamentar à gestão da TAP, justifica estas “reduzidas expetativas” devido à “dissonância” que existe entre o discurso de Antonoaldo Neves e a realidade.

A mesma posição é defendida por Rui Barreto, líder do CDS-PP Madeira. “As expetativas são baixas. Espero que depois das críticas justas, tanto da política como da população, às declarações de Antonoaldo Neves, que foram injustas, ofensivas e desrespeitosas, para com a Madeira, espero que ele altere e seja correto na análise que faz dos preços das tarifas”, explica o centrista.

“Os preços das tarifas avançados pelo presidentes da TAP são falsos”, diz Rui Barreto. O centrista explica que 70% das cadeiras de um voo, para a Madeira, são negociadas com operadores turísticos, o que faz baixar o preço das tarifas. O deputado do CDS-PP desafia o gestor da companhia a apresentar os preços dos restantes 30% dos lugares.

O JPP através do líder parlamentar, Élvio Sousa, diz que tem estado atento à questão da mobilidade, onde se inclui a gestão da TAP.

“Como gestor, o CEO da TAP, tem na nossa perspetiva um objetivo imediato de obter lucro, desvalorizando as preocupações das populações insulares e o direito constitucional da continuidade territorial”, alerta.

Tendo em conta as declarações públicas de Antonoaldo Neves, o deputado do JPP, entende que o CEO da TAP

“não terá nada para oferecer” em benefício social, atendendo às suas declarações públicas.

“O JPP como força política, também, autonomista, deixará bem vincado os direitos constitucionais, e a gestão de uma empresa detida em 50% por parte do Estado”, esclareceu Élvio Sousa, que gostaria também de ver esclarecida quais foram as vantagens do Estado Português “em recomprar a TAP” e o que os cidadãos insulares ganharam com isso.

Entre as questões que necessitam ser esclarecidas nesta audiência, refere Jaime Leandro, do PS, é saber se a TAP “está disponível” para prestar um serviço público, mesmo em regime de liberalização da linha aérea entre o Continente e a Madeira, ou se encara a ligação como um mero negócio.

“Existe capital público na TAP. Se a companhia aérea não está disponível para realizar esse serviço público não existe justificação para esse essa presença pública no capital da empresa”, afirma Jaime Leandro, lembrando que aquando da reprivatização da companhia se sublinhou a importância de se afirmar Portugal.

Esta questão do serviço público é também relevante ser esclarecida nesta audição parlamentar, esclarece João Paulo Marques, deputado do PSD e membro da comissão de inquérito, sublinhando que a TAP “não é uma companhia qualquer” e tem obrigações diferentes relativamente a uma empresa privada.

“É necessário perceber se o Estado tem orientação sobre a questão do serviço público da TAP”, esclarece o deputado social democrata. João Paulo Marques diz que “parece óbvio” que a companhia “não tem prestado” esse serviço público.

Outra questão que necessita de esclarecimento, refere o deputado do PSD, é saber se o lucro da TAP, na rota da Madeira, está a pagar rotas que são deficitárias, o que no entender do social democrata explicaria em parte o “empolamento de preços” em determinadas alturas do ano.

“Não deveria ser permitido devido ao serviço público que a companhia deveria prestar”, vinca.

João Paulo Marques acrescenta que espera que esta audição ao presidente da TAP traga “respostas claras” relativamente à política de gestão da empresa relativamente à Madeira.

O social democrata defende que “seria um erro tornar” esta audição sobre Antonoaldo Neves, tendo em conta as suas declarações públicas, onde se inclui a dos preços módicos, apesar de ser “tentador” enveredar por esse caminho.

Outros dos assuntos que necessitam de uma resposta mais clara, vinca Jaime Leandro, são os cancelamentos de voos para a Madeira, lembrando que a companhia aérea já tinha admitido problemas na tripulação.

“A companhia tem de alterar ou reescalonar os aparelhos que vêm para a Madeira para evitar esses cancelamentos. Não é razoável cancelar voos por motivos operacionais quando se trata de falta de tripulação”, explica.

Jaime Leandro afirma que a companhia aérea deve assumir essa falta de tripulação em vez de alegar condições meteorológicas para cancelar os voos.

O cancelamentos de voos também preocupa o JPP tendo em conta que 40,56% dos voos, da TAP, de e para a Região Autónoma da Madeira (aeroportos da Madeira e Porto Santo), são cancelados, e de 64,45% dos voos, da TAP, de e para o Aeroporto da Madeira, são cancelados.

O líder do CDS-PP Madeira, Rui Barreto, apela a um reforço da oferta de voos para a Madeira tendo em conta a procura que tem existido pelo mercado madeirense.

“A TAP não tem investido na ligação com a Madeira o que tem asfixiado a mobilidade e colocado os preços num nível elevado”, refere. O centrista diz que entre 2013 e 2017 o Aeroporto da Madeira recebeu mais 900 mil passageiros mas que acabou por não existir um reforço da oferta para compensar essa procura.

Esta falta de compensação é explicada por Rui Barreto pela situação de conforto da TAP, com uma quota de 66%, e da easyJet, com os restantes 33%.

“Estão confortáveis no mercado”, adianta.

Rui Barreto quer ainda ver esclarecido por Antonoaldo Neves se a TAP possui slots no Aeroporto da Madeira, e se a companhia aérea está a bloquear esses espaços em seu benefício.