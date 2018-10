Madeira possui 130 eco-escolas

A Madeira vai ter 130 eco-escolas no ano lectivo de 2017/2018. Esta sexta-feira decorre a sessão de abertura do 12º Encontro Regional Eco-Escolas da Madeira, que se realiza no espaço multiusos do Porto Moniz, a partir das 09h30.

O Funchal é o concelho que reúne o maior número de estabelecimentos escolares distinguidos com o galardão Eco-Escolas (34), seguido por Câmara de Lobos (21), Santa Cruz (16), Ribeira Brava e Machico (12), Calheta (11), Ponta do Sol (8), Porto Moniz (2), Porto Santo (6), Santana (5), São Vicente (6).

De referir que os concelhos da Calheta, Câmara de Lobos, Porto Moniz, Porto Santo e São Vicente têm todos os seus estabelecimentos distinguidos com o galardão eco-escolas.