Madeira promove sessão de observação noturna de planetas

A Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, em colaboração com o Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira, vão organizar este sábado, uma sessão de observação noturna, aos planetas Saturno, Júpiter e Marte.

A iniciativa ainda inclui uma palestra sobre ‘Buracos Negros e Radiação de Hawking’. O evento tem início previsto para as 20h00, no Campus da Penteada.

Segue-se uma sessão de observação noturna, no terraço do edifício do Campus da Penteada, com o objetivo de se observar os planetas Saturno, Júpiter e Marte, e ainda as estrelas e vários objectos do céu profundo.