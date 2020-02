Madeira: PS acusa presidente da 6.ª Comissão de bloqueio a iniciativas dos socialistas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista da Madeira acusou, em comunicado, a presidente da 6.ª Comissão ‘Educação, Desporto e Cultura’, a deputada do PSD Sónia Silva, de discriminação e de demoras no agendamento das propostas dos socialistas.

O comunicado refere que as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, desde o início do mandato, têm vindo a sofrer uma demora excessiva para agendamento, havendo situações em que demora mais de um mês.

“A situação atingiu uma gravidade inaceitável, quando a primeira proposta do PSD, um pedido de audição parlamentar, foi entregue na 6.ª Comissão a 12 de fevereiro de 2020 e, sem qualquer demora, no dia seguinte, 13 de fevereiro, a senhora presidente apressou-se a convocar os membros da Comissão para uma reunião a se realizar no dia 17 de fevereiro, (e não foi mais cedo porque, pelo meio, havia o fim de semana), com a discussão da proposta do PSD como o único ponto da ordem de trabalhos, apesar de o PS ter em lista de espera duas propostas entregues muito antes, no início do mês, e a aguardarem agendamento”, pode ler-se no comunicado.

O vice-presidente da referida Comissão, Rui Caetano, deputado do PS, afirma que informou a presidente de que não concordava com “este procedimento de desigualdade” e que sugeriu que alterasse a convocatória da reunião, acrescentando as duas propostas do PS, algo que foi recusado pela deputada Sónia Silva.

Os socialistas salientam ainda que quando solicitaram uma audição parlamentar, entregue na Comissão a 24 de outubro de 2019, a presidente apenas agendou para o dia 3 de dezembro. “Isto é, levou cerca de 40 dias para agendar a proposta de audição apresentada pelo PS, enquanto que a do PSD foi marcada 24 horas depois”.

“O PS repudia os procedimentos de privilégio abusivo que são tomados com as propostas do PSD. Esta atitude evidencia uma violação dos princípios democráticos de isenção e de igualdade que devem nortear a presidência das comissões especializadas”, refere o comunicado.

Deste modo, os deputados do PS membros desta Comissão, vão pedir uma audiência ao Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, “a manifestar a nossa preocupação e descontentamento por este tratamento desigual a que o PS tem sido alvo na 6.ª Comissão especializada”.