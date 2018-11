Madeira quer apostar na recuperação do mercado turístico britânico

O Governo Regional mostrou esta quarta-feira a sua intenção de recuperar das quebras sentidas no mercado turístico britânico, que apresenta 6% de decréscimo, e que até agosto já registou 1,2 milhões de dormidas.

“Este é o momento certo para promovermos, em força, o nosso destino junto dos turistas britânicos e para estimularmos, ainda mais, a procura, num mercado que é fundamental e estratégico”, defendeu Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura, na World Travel Market, que se realiza em Londres, e que conta com a presença da Madeira.

A governante referiu ainda que “a grande maioria dos lugares de avião” para a Madeira, com origem no Reino Unido e para a estação de Inverno, se encontra reposta.

Na World Travel Market a governante sublinhou ainda que existe “uma estratégia concertada” entre os parceiros públicos e privados do setor no sentido de criar “estímulo da procura” que permita trazer mais turistas britânicos para a Região Autónoma.

“Temos de estar atentos aos efeitos resultantes do Brexit e da consequente desvalorização da libra e, naturalmente, à concorrência que surge agora em alta por parte dos destinos da bacia do mediterrâneo e do norte de África”, alertou.

Paula cabaço vincou que apesar das quebras no mercado britânico de 6% tanto o Algarve como Lisboa estão a cair entre os 9% e os 11% e os 9%.