Madeira recebe 40 especialistas em anatonomia patológica da Macaronésia

A Madeira vai receber a reunião da Associação de Patologistas das Ilhas da Macaronésia, entre 6 e 7 dezembro, reunindo 40 especialistas na área, no Colégio dos Jesuítas. Nestes dias realiza-se ainda a reunião anual da Associação Territorial de Canárias de Anatomia Patológica.

Na reunião vão presentes especialistas como Sobrinho Simões, o professor e investigador Fernando Schmitt e o patologista Jaime Prat.

O objetivo do evento passa por “comunicar as inovações, experiências e evoluções do conhecimento e tecnologia” nas áreas da anatomia e da patologia, bem como o diagnóstico desta especialidade.

A comissão organizadora é dirigida por José Camacho, diretor do serviço de anatomia patológica do Serviço Regional de Saúde (SESARAM).