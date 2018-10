Madeira recebeu 330 pedidos de pensão de regressados da Venezuela

A Madeira recebeu 330 pedidos de pensão daqueles que regressam à Madeira da Venezuela, no sentido de receberam as suas pensões na Região Autónoma, anunciou Rita Andrade, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, durante o debate potestativo, requerido pelo CDS-PP, que se realizou na Assembleia Legislativa da Madeira.

“A Segurança Social não pode estar a autorizar essas pensões quando estão a receber na Venezuela”, adiantou a governante, em resposta aos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira.

Rita Andrade explicou aos deputados, que tem estado em contacto com a República, para que seja criado um procedimento para que com carácter excepcional esses pensionistas possam receber as suas pensões na Madeira.

“Até ao momento não foi possível”, referiu.

Sobre outro tipo de apoios que têm sido dados aqueles que regressam da Venezuela, a governante referiu que se está a fechar 62 processos de habitação social, e que estão pendentes cerca de 280 processos, que até ao momento “ainda não foi possível resolver”, em resposta a um pedido de esclarecimento de Paulo Alves, deputado do JPP.