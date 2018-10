Madeira recorda primórdios da música para órgão no Bom Jesus

A Madeira vai recordar esta quinta-feira os primórdios da música para órgão na Igreja e Recolhimento do Bom Jesus, no Funchal, às 21h30, num espectáculo que está integrado no Festival de Órgão da Madeira.

O concerto está a cargo da organista Catalina Vicens, que para além de fazer uma viagem pelos primórdios da música para órgão, vai ainda exigir uma reconstituição de um organetto – ou órgão portativo – e ainda os órgãos históricos da Igreja do Recolhimento do Bom Jesus.

Catalina Vicens é directora artísica de ‘Servir Antico’, vem do Chile, e estudou teclados históricos no Instituto de Música Curtis, na Musikhochschule Freiburg e na Schola Cantorum Basiliensis, instituição onde recebeu o grau de mestre. presentemente é candidata de doutoramento na Universidade de Leiden/Instituto Orpheus.