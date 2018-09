Madeira regressa aos alertas de tempo quente

Ler mais

A Madeira está esta segunda-feira sob alerta de tempo quente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta é amarelo e abrange a Costa Norte, Sul e o Porto Santo. Este aviso entrou em vigor no passado domingo mas vai prolongar-se até à próxima terça-feira.

A previsão meteorológica para esta segunda-feira aponta para céu nublado. É esperado vento moderado a forte, com rajadas até 60 km/h, nas zonas montanhosas e no extremo leste da Madeira.

No Funchal a previsão é de céu pouco nublado com vento fraco.

O risco de incêndio é muito elevado em Machico e Santa Cruz, e inclui ainda uma parte do Funchal. Câmara de Lobos e Santana possuem uma parte do município com risco de incêndio elevado.

Os restantes municípios têm risco moderado de incêndio.

O índice ultra-violeta está no nível muito elevado na Madeira.