Madeira: Restrição dos serviços dos centros de saúde condiciona prestação de cuidados de saúde à população, diz JPP

O Juntos pelo Povo (JPP) deslocou-se, esta quinta-feira, junto ao centro de saúde da Camacha, onde mostrou preocupação perante as “imensas reclamações que a população tem feito chegar ao JPP, nomeadamente, na restrição dos serviços dos centros de saúde” que “condiciona a prestação de cuidados de saúde à população”, referiu o presidente do grupo parlamentar.

Élvio Sousa frisou a necessidade de encontrar soluções para os “milhares de utentes a aguardar a marcação de consultas para o acompanhamento de situações crónicas” que, neste momento, “vêem-se obrigadas a recorrer ao privado”.

“Muitos utentes, por não terem condições financeiras para pagar no privado, deixam de ter o direito à prestação de cuidados de saúde”, denunciou o deputado.

“As sessões de preparação para o parto, as visitas médicas ao domicílio, reabilitação, fisioterapia, as próprias consultas médicas de medicina geral e familiar, essenciais ao acompanhamento e monitorização de doenças crónicas, são exemplos de serviços que não estão a funcionar como deveriam ou estão suspensos, comprometendo a saúde dos utentes”.

Élvio Sousa critica o Governo Regional, reforçando a necessidade de “alterar o modelo de gestão e de organização dos serviços de saúde” que permita aos utentes “aceder aos serviços de saúde que necessitem, num tempo médio aceitável para a sua condição”.

“Toda esta situação só vem agonizar a situação das listas de espera que, atualmente, estão acima dos 60 mil, criando um flagelo social que exige soluções imediatas”, sublinha, acrescentando que “há consequências práticas da cumplicidade do poder político PSD-CDS e que se verifica, claramente, no setor da saúde: o CDS, enquanto oposição, foi sempre um forte crítico das listas de espera, mas, infelizmente, depois de se tornar cúmplice do PSD, nunca mais disse uma palavra para o efeito”.

Para o JPP, esta é uma situação que tem de ser invertida, considerando que a Covid-19 não pode servir de desculpa para o agudizar das listas de espera.