Madeira retoma vacinação com AstraZeneca esta sexta-feira

A administração da vacina da AstraZeneca na Madeira, suspensa há três dias na sequências das indicações da Direção-Geral da Saúde, vai ser retomada na sexta-feira, foi anunciado esta quinta-feira.

“A Direção Regional de Saúde informa que a inoculação com a vacina AstraZeneca contra a covid-19 na Região Autónoma da Madeira será retomada no dia 19 de março, a partir das 13:00, no Centro de Vacinação do Funchal, localizada no Madeira Tecnopolo”, lê-se na informação divulgada pelo gabinete do Secretário Regional da Saúde do arquipélago.

A nota adianta que a vacina da AstraZeneca vai voltar a ser aplicada a “docentes e não docentes, grupo definido como prioritário nesta fase da campanha de vacinação” na Madeira.

A DRS explica que “esta resolução está fundamentada na tomada da decisão da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), que reafirmou hoje [18 de março], que a vacina AstraZeneca é segura e eficaz”.

A autoridade regional de saúde menciona que, até 15 de março, “foram vacinados cerca de 4.000 pessoas com AstraZeneca pertencentes a outros grupos prioritários” na região.

Segundo a DRS, além das vacinas administradas no centro do Funchal, o plano de vacinação vai abranger grupos prioritários nos concelhos de Câmara de Lobos e Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira.

A DRS ainda informa que está disponível uma linha de apoio gratuita para a população dedicada à vacinação covid-19 [SRS VACINA COVID-19 – 800 210 263].

De acordo com o último boletim de vacinação divulgado, entre 31 de dezembro de 2020 e 14 de março deste ano foram administradas na Região Autónoma da Madeira 35.133 vacinas contra a covid-19.

“Do número total de vacinas administradas (35.133), 22.051 correspondem à administração da primeira dose e 13.082 foram segundas doses da vacina”, indicou a uma nota distribuída em 14 de março pelo Governo Regional.

O executivo insular realçou que “as pessoas vacinadas integram os grupos prioritários definidos no Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na Madeira, de acordo com a alocação das vacinas à região”.

“Até ao dia 14 de março, 72% da pessoas residentes na região com mais de 80 anos já receberam a primeira dose da vacina e 32% destas têm a vacinação completa, mais concretamente 3.571 pessoas”, destacou.

O Plano Regional de Vacinação covid-19 da Madeira estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase e, por fim, 100 mil pessoas.

O boletim epidemiológico hoje distribuído pela DRS anunciou que a Madeira registou nas últimas 24 horas 35 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e mais 41 doentes recuperados, existindo 656 situação ativas no arquipélago.

Entretanto, a DRS anunciou mais uma morte devido à covid-19, um doente com 88 anos, com morbilidades associadas, no Hospital do Funchal, elevando para 68 o total de óbitos relacionados com a doença.