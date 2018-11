Madeira: Taxa de juro do crédito à habitação no valor mais alto do ano

A taxa de juro do crédito à habitação ficou nos 1,001%, o valor mais elevado do ano, e o mais alto dos últimos doze meses, diz a Direcção Regional de Estatística (DREM).

Apesar do aumento na taxa de juro verifica-se que o capital em dívida acabou por cair entre setembro e outubro dos 58.235 euros para os 58.181 euros na Madeira.

Já a prestação total e o capital amortizado, subiram em outubro, para os 269 euros e os 221 euros.

No Continente verifica-se que a taxa de juro do crédito à habitação é mais elevada (1,051%) do que na Madeira, enquanto que o capital em dívida, a prestação total e o capital amortizado têm valores mais baixos.