Madeira tem mais 131 casos positivos e 112 recuperados de covid-19

O projeto vai ceder 25 mil metros quadrados ao espaço público. A zona do Amparo vai ganhar “um jardim público que será a continuidade do Jardim da Ajuda até à Estrada Monumental, com espaços de lazer, e terá um prolongamento da rua que liga o Caminho Velho da Ajuda à Rua Vale da Ajuda, numa generosa alameda que ligará também à Estrada Monumental, permitindo à população usufruir dessa zona da cidade”, explicou o presidente da Câmara do Funchal.