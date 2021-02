Madeira/Vacinação de dirigentes políticos: “Ninguém é obrigado. Só é vacinado quem quer”, diz presidente do Governo Regional

Há 13 anos que as telecomunicações são o sector mais problemático para os consumidores. Conflitos relacionados com o período de fidelização, refidelização, práticas comerciais desleais e dificuldades no cancelamento do contrato têm sido uma constante, mas a crise pandémica acrescentou problemas, como os comprovativos para efeitos de cancelamento ou suspensão dos contratos.