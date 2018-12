Mãe e filho perdem 14 mil milhões de euros com ações da Continental

O presidente da Continental, Georg Schaeffler, e a mãe e vice-presidente, Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann, viram suas fortunas tombarem 53% após a empresa ter avisado que custos adicionais e as condições comerciais na Europa e na Ásia afetariam os lucros – a desvalorização dos títulos significou uma quebra de 16 mil milhões de dólares (cerca de 14,13 mil milhões de euros).

De acordo com fontes citadas pela “Bloomberg”, um executivo da empresa afirmou que os problemas continuarão no próximo ano. A mãe e o filho também controlam a Schaeffler AG, um grupo de engenharia alemão que enfrentou pressões semelhantes à Continental.

Segundo os especialistas da Bloomberg Intelligence Michael Dean e Gillian Davis, a Continental — avaliada em 30 mil milhões de dólares (aproximadamente 26,51 mil milhões euros) — enfrenta uma “tempestade perfeita”.

George Schaeffler, de 54 anos, herdou 80% do negócio em 1996 quando o pai morreu. Atualmente é a 113ª pessoa mais rica do mundo, com um património avaliado em 14,1 mil milhões de dólares. Já Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann tem 77 anos e está no 277º lugar do ‘ranking’, com uma fortuna estimada em 3,5 mil milhões de dólares.

Os títulos da Continental estão a subir 3,15%, para 136,42 euros.