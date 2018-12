MAI: Governo autoriza despesa em software até 13,5 milhões

O Ministério da Administração Interna (MAI) tem ‘luz verde’ para investir 13,5 milhões de euros, nos próximos três anos, na aquisição de licenciamento de software para os seus serviços e organismos. A autorização do Governo para a realização desta despesa surge após o fim do contrato para a aquisição aquisição de licenciamento Microsoft e visa evitar quebra de serviços em atividades de natureza policial, operacional, criminal e de proteção civil, revela o Executivo na resolução de Conselho de Ministros publicada em Diário da República nesta terça-feira, 4 de dezembro.

De acordo com o diploma, a secretaria-geral da Administração Interna fica autorizada “a realizar a despesa inerente à aquisição de licenciamento Microsoft para os serviços e organismos do Ministério da Administração Interna, até julho de 2021, no montante máximo de 13.485. 447,00 euros, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor”.

Um montante que não poderá exceder os 4,5 milhões de euros, em cada ano, entre 2019 e 2021. Segundo as regras agora fixadas, o montante fixado para cada ano económico pode ser acrescido do saldo apurado no ano que antecede.

Atendendo que o prazo de execução do atual contrato terminou em 2018, o Executivo explica que “é fundamental acautelar a necessidade de se proceder à atualização do processo de licenciamento Microsoft dos serviços e organismos do MAI”.

Segundo o Governo, a medida visa evitar “a disrupção nos níveis de serviços que as tecnologias de informação prestam às diversas atividades de elevada criticidade, de natureza policial, operacional, criminal e de proteção civil, das diversas entidades do MAI”.

No diploma é recordado que través de uma Resolução do Conselho de Ministros de 20 de Fevereiro de 2015, foi autorizado a abertura de procedimento por concurso público com publicidade internacional, com vista à celebração de um contrato de licenciamento Microsoft, para os serviços e organismos do MAI. O prazo do contrato foi de três anos, de 2015 a 2018, tendo agora terminado.