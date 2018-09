Maia Go: intenções de investimento superiores a 300 milhões de euros

Ler mais

Durante o ano de 2017, o Maia Go acompanhou 95 projetos de investimento empresarial, a que se juntam mais de uma dezena de projetos de empreendedorismo. No seu conjunto, representam intenções de investimento superiores a 300 milhões de euros e com potencial de criação de mais de cinco mil postos de trabalho no concelho da Maia. Um terço destes processos são provenientes de multinacionais.

Dos projetos acompanhados, há uma particular incidência na procura de espaços para indústria, armazenagem e logística (41,1%), seguida de espaços para escritórios e serviços (21,1%), saúde e desporto (12,6%), turismo ou atividades recreativas (10,5%) e o retalho e comércio (6,3%), entre outros. “A estes processos, junta-se um elevado (e crescente) número de investimentos no setor imobiliário que, dada a sua natureza, não são acompanhados diretamente pelo Maia Go”, refere a organização.

O primeiro ano de balanço “é, por isso, bastante positivo na medida em que parte destes processos já resultaram em concretizações de investimento, sendo a procura pelo apoio do Maia Go (sobretudo por empresas estrangeiras) crescente. Assim, espera-se que o trabalho do Maia Go se projeto positivamente e contribua ativamente para a melhoria dos indicadores de desenvolvimento económico, do volume de negócios, da balança comercial e do emprego do concelho da Maia”.

Em outubro de 2017 (últimos dados publicados pelo INE), a Maia ocupava a quarta posição dos concelhos mais exportadores de Portugal, com um peso de 3,41% no contexto nacional, 8,19% no norte e 16,18% da Área Metropolitana do Porto. Estes dados representam um crescimento de 45,41% relativamente ao período homólogo, contra 11,83% registado em Portugal, 16,64% pelo Norte 1 17,72% pela Área Metropolitana do Porto.

Também ao nível do emprego se tem registado uma evolução positiva, com a Maia a registar entre janeiro e outubro de 2017 uma redução de 17,08% no número de desempregados inscritos no IEFP.

De acordo com o ‘Retrato Territorial de Portugal 2017’, publicado pelo INE o concelho da Maia é o concelho da Área Metropolitana do Porto com maior proporção de empresas em setores de alta e média-alta tecnologia (com quase o dobro da média da AMP), ocupando a terceira posição a nível nacional.

“O Maia Go continua a trabalhar ativamente na prossecução da sua missão, entendendo como estratégico o apoio à definição de políticas a implementar pela Câmara Municipal da Maia na atração de investimento conjugadas com as históricas preocupações ambientais do concelho. Mas porque a preocupação Assim, além do “choque fiscal” aprovado no início de 2017 (que, entre outras medidas, reduz em 50% a TMU), está a ser estudada a introdução de benefícios fiscais, ao nível da derrama, para as empresas que efetuem investimento na descarbonização dos seus processos produtivos e/ou logísticos, bem como na digitalização dos mesmos”.

Está também em fase final de desenvolvimento o plano de ação para a criação do Start Go Maia, “o espaço de incubação e acelerador de empresas que o Município da Maia pretende disponibilizar, orientado, sobretudo, para projetos relacionados com a Indústria 4.0, a economia circular e as engenharias de topo”.

A promoção da marca Maia no exterior será também uma das áreas a receber uma particular atenção ao longo do próximo ano.