Maior evento vegan da Europa regressa hoje a Portugal

Se é vegetariano, e não tem planos para o fim de semana, vai passar a ter.

Nos dia 17 e 18 de novembro, no Pátio da Galé, irá decorrer a segunda edição do VeggieWorld em Portugal, uma iniciativa que promove o estilo de vida vegan e vegetariano.

Vocacionado tanto para profissionais como para o público, o VeggieWorld Lisboa, decorrerá em simultâneo com o evento que terá lugar em Bruxelas.

À semelhança da edição anterior, o espaço contará ainda com auditório e palco onde terá lugar um programa de workshops e apresentações relacionados com o estilo de vida vegan e vegetariano. Nutrição, gastronomia e cosmética serão os principais temas em debate ao longo do fim de semana.

Estarão presentes no Pátio da Galé mais de 50 expositores, que terão a oportunidade de apresentar os seus produtos e serviços à comunidade vegan e vegetariana, assim como a todos aqueles que se interessam por um estilo de vida mais ético e saudável.

Ainda não há programa, nem lista dos expositores. Contudo, o evento deverá manter a linha da edição passada. Em abril, o Pátio da Galé, na Praça do Comércio, onde foi realizado o VeggieWorld, foi ocupado por mais de 50 expositores de comida, moda, cosmética, turismo e lazer, e foi visitado por mais de 3 mil visitantes.