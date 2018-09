Maioria dos lisboetas satisfeitos com as escolas da capital

A maioria dos lisboetas (80%) considera-se satisfeita com as escolas e instalações educacionais da capital portuguesa.

Segundo os dados mais recentes da Comissão Europeia sobre esta matéria, referentes a 2015, de 24 capitais do bloco, a maior parte da população residente diz-se agradada com os estabelecimentos de ensino.

As capitais da União Europeia com mais de 75% dos entrevistados a assinalar satisfação foram Dublin, na Irlanda (83%); Liubliana, na Eslovénia; Nicósia e Helsínquia (79%), no Chipre e na Finlândia; e Cidade do Luxemburgo (78%).

Os residentes em Bucareste, na Roménia (48%) e em Sófia, na Bulgária (47%), ficaram na base do ranking europeu.