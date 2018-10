OE2019: Mais 10 euros para pensionistas em janeiro. PCP confirma acordo com Governo

O PCP confirmou hoje um acordo com o Governo para novo aumento extraordinário dos pensionistas, num mínimo de 10 euros, já em janeiro de 2019, no âmbito das negociações para o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

O anúncio deste novo aumento extraordinário foi feito esta quinta-feira por João Oliveira, líder da bancada parlamentar do PCP, pelo que desta forma, todos os pensionistas terão direito a um aumento mínimo de 10 euros já no início de 2019.

Nos anos de 2017 e de 2018 também houve aumentos extraordinários sendo que estas atualizações apenas foram refletidas em agosto.

Partido Comunista Português (PCP) e do Bloco de Esquerda (BE) já tinham manifestado o desejo de que houvesse uma subida mínima de 10 euros nas pensões já no início de 2019, pondo fim ao aumento extraordinário que nos últimos dois anos só foi aplicado a partir de agosto.

O PCP foi o primeiro partido que este mês anunciou ter feito esta proposta do aumento “de dez euros para as reformas e pensões”, de modo “a mitigar a perversão do mecanismo de atualização anual das reformas”.