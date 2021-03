Mais de 1.600 denúncias de corrupção deram origem a 230 inquéritos do Ministério Público

O advogado da consultora, João Matos Viana acusou a CMVM de “mexer no contador do tempo” ao “retroagir” em 11 dias a lei de 20 de março de 2020, procurando evitar a prescrição da parte do processo relativa ao exercício de 2012 das contas consolidadas do BES, informando que juntou dois pareceres para contrariar esse entendimento.