Destaca este o relatório “The World Ranking” que, dos quase 7,9 mil milhões de habitantes do planeta, 56 milhões são considerados milionários, ou seja, mais ou menos o número de pessoas que vivem em Itália. Mas não é neste país que se concentram mais milionários.

Mais de 1% da população mundial é milionária, o que significa que este universo detém um património líquido per capita de mais de 900 mil pessoas, de acordo com o último relatório publicado pelo “The World Ranking”.

O relatório “The World Ranking” chega à conclusão que o país com mais milionários a nível mundial, em relação à sua população, é a Suíça, país em que mais de 10% dos seus habitantes possui um património de mais de 1 milhão de dólares, de acordo com dados do Credit Suisse referentes a 2020. Deste universo, alguns são considerados também multimilionários.

Desta forma, a Suíça é o país que agrega dez das 500 maiores fortunas mundiais. Não é em vão que a rentabilidade per capita neste país europeu alcançou, já este ano, uma média de quase 90 mil euros.

Hong Kong e Kuwait completam o pódio dos países com mais milionários a nível mundial. Os três aglomeram 15% dos milionários do planeta. Esclarece o “The World Ranking” que Hong Kong é a região mundial com mais super ricos, já que se estima que mais de 10 mil pessoas tenham um património de 30 milhões de euros.

Quanto ao Kuwait, o relatório realça que a sua população beneficia do crescimento económico baseado na exploração das reservas de petróleo no território.