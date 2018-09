Mais de 2 milhões de portugueses têm problemas de visão

Segundo os dados recolhidos pelos investigadores da UNL, as mulheres são mais afetadas (27.5%) pelos problemas de visão que os homens, sendo que a dificuldade em ver aumenta com a idade: mais de 40% dos casos ocorre em idades avançadas, com apenas 9% a atingir a faixa etária até aos 34 anos.

Estima-se que entre os adultos com mais de 50 anos, cerca de 42 mil sofram de cegueira e mais de 260 mil sofram de perda da visão moderada e grave na população.

