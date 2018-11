Mais de 250 municípios não têm planos estratégicos de médio e longo prazo

Um estudo publicado esta terça-feira pela Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) mostra que a maioria das autarquias não tem planos estratégicos de médio e longo prazo. Apesar de não ser obrigatório por lei, apenas 50 municípios apresentaram um plano estratégico, em 2015, sendo que destes, apenas cinco cumpriram com todos os critérios previamente definidos.

Os dados recolhidos pelo estudo, com o nome “Qualidade da Governação Local em Portugal”, indicam que, entre as 50 autarquias, que esboçaram planos estratégicos, 45 eram menos ambiciosos e não tinha a participação formalizada da oposição e da sociedade civil nos programas apresentados. Os restantes 258 municípios careciam de um plano estratégico de longo prazo acessível aos munícipes.

“O interesse público deve ser protegido de manobras políticas e das opções de curto prazo associadas aos ciclos eleitorais. Neste sentido, a criação de planos políticos credíveis de longo prazo, com o envolvimento de partes interessadas locais, é essencial para assegurar as boas políticas municipais”, defende António Tavares, membro do Centro de Investigação em Ciência Política na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e autor do estudo.

Na análise dos compromissos voluntários tomados pelo município no médio e longo prazo foram analisadas cinco variáveis: o plano estratégico municipal; a amplitude temporal do plano; a participação da assembleia municipal na sua definição; a participação da sociedade civil na sua definição; e a necessidade de aprovação da assembleia municipal para alterações ao plano.

O estudo revela ainda que, em matéria de execução orçamental, a esmagadora maioria dos municípios (283) regista um grau levado de execução dos compromissos anuais assumidos em orçamento (superior a 80%). Três destes municípios conseguiram, inclusive, executar 100% dos seus compromissos iniciais – Amares, Alfândega da Fé e Aljezur.

Já vinte e cinco municípios – menos de 10% do universo português – têm taxas inferiores, sendo a execução orçamental de apenas cinco municípios inferior a 50% do montante avançado pelos seus compromissos iniciais. Estas estatísticas indicam que os compromissos tomados são credíveis e os municípios são, na sua maioria, eficazes na execução dos seus objetivos anuais.