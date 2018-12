Mais de 30% da população portuguesa tem deficiências

Portugal tinha 33% da sua população (com 16 anos ou mais) com deficiências duradouras em 2017. No conjunto dos Estados-membros da União Europeia, este tipo de problemas afetou um quarto da população, no ano passado, revelou esta segunda-feira, 3 de dezembro, o Eurostat.

“Entre os Estados-membros da União Europeia, em 2017, as menores proporções de deficiências de longa duração foram registadas em Malta (12%) e na Suécia (13%), e as mais altas na Letónia (41%), na Eslovénia (36%) e na Estónia (35%). As mulheres foram as mais propensas a relatar incapacidades (27% em comparação com 22% dos homens)”, informa o relatório do Eurostat.

Para assinalar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o organismo de estatística europeu reuniu os registos de pessoas com limitações na realização de atividades quotidianas (entre as quais estudar, trabalhar, cuidar da casa, fazer desporto…) durante, pelo menos, seis meses.

Fonte: Eurostat